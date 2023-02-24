FATF призупинила членство РФ через війну в Україні

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) на пленарному засіданні в п'ятницю ухвалила рішення про призупинення членства РФ.

"Агресивна війна Російської Федерації проти України, що триває і посилюється, суперечить принципам FATF зі зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, а також прихильності до міжнародної співпраці та взаємної поваги, на підставі яких члени FATF погодилися виконувати й підтримувати стандарти FATF. У результаті пленарне засідання FATF сьогодні призупинило членство Російської Федерації", - повідомляється на сайті групи в п'ятницю.

У повідомленні вторгнення РФ в Україну називають незаконним, неспровокованим і необґрунтованим, а також висловлюють співчуття українському народові у зв'язку з загибеллю людей і руйнуванням української інфраструктури.

"Після заяв, зроблених із березня 2022 року, FATF знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, застосованих проти Російської Федерації, з метою захисту міжнародної фінансової системи", - ідеться в повідомленні.

У засіданні в штаб-квартирі FATF у Парижі взяли участь делегати з понад 200 юрисдикцій Глобальної мережі.

Як повідомлялося, у червні 2022 року в межах пленарного засідання FATF ухвалила рішення обмежити участь РФ у своїй діяльності. У жовтні того самого року організація вжила подальших заходів щодо обмеження членських переваг РФ, включно з обмеженням її можливості брати участь у роботі організації та забороною участі в регіональних групах.

15 лютого 2023 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна ініціює процес виключення з FATF РФ як спонсора тероризму вже "наступного тижня". За його словами, виключення Росії з FATF вплине на значне підвищення вартості ведення бізнесу з РФ.

Зокрема, внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки та інші фінансові установи здійснюватимуть додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями чи шахраями, відповідно, зарубіжним контрагентам стане дорожче й невигідно вести бізнес із РФ. Також це знизить можливості РФ ухилятися від санкцій, обмежить її міжнародну торгівлю, ускладнить отримання платежів за експорт і здійснення платежів за імпорт і вплине на відтік прямих іноземних інвестицій з РФ. Отже, іноземні компанії стикнуться зі значно більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів у РФ стане проблематичним, зазначив Подоляк.