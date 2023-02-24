Економіка

13:35 24.02.2023

Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту фінансування держбюджету-2023 - прем'єр

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Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту фінансування держбюджету-2023 - прем'єр

Україні для повного закриття фінансування дефіциту держбюджету 2023 року в розмірі $38 млрд залишилося знайти близько $5 млрд, уряд розраховує, що їх надасть Міжнародний валютний фонд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю українському виданню "Форбс".

"Наразі, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит, нам потрібно ще близько $5 млрд. Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочато", - сказав прем'єр.

Він нагадав, що на зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відбулася цього тижня в Києві, було обговорено підсумки моніторингової місії МВФ, яку Україна успішно пройшла, що дало змогу розпочати переговори щодо повноцінної 4-річної програми підтримки на суму понад $15 млрд, яку Київ хотів би розпочати вже в першому кварталі цього року. За словами Шмигаля, вона складатиметься з двох частин: негайної фінансової підтримки, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.

"Розподіл траншів ще обговорюємо. Найімовірніше, сума буде розділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року", - уточнив прем'єр.

Він нагадав, що вже анонсовано макрофінансову допомогу у вигляді пільгового кредиту від Європейського Союзу на EUR18 млрд, до вересня має бути отримано $10 млрд від США грантового фінансування.

"Маємо домовленості про виділення протягом п'яти років $7,5 млрд від Норвегії. І цього року очікуємо $1,5 млрд від Канади. Також є домовленості про менші суми з іншими країнами", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що минулого року Україні вдалося залучити понад $31 млрд зовнішніх грантів і кредитів - 38% і 62% відповідно.

Відповідаючи на запитання про фінансування плану швидкого відновлення 2023 року, оцінюваного сумарно в $17 млрд, прем'єр підтвердив, що наразі вдалося забезпечити понад 150 млрд грн ($4,1 млрд за поточним курсом).

Із цієї суми 17 млрд грн, конфісковані у "дочок" російських держбанків Промінвестбанку та МР Банку, лежать на спецрахунку в Держфонді ліквідації наслідків російської агресії, ще 35,5 млрд грн має перерахувати Нацбанк як прибуток за 2022 рік.

"$1,5 млрд - гроші, які нададуть США, вони вже погоджені Конгресом. Окремо $0,8 млрд США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури... Під час саміту Україна-ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла EUR1 млрд на програму швидкої відбудови", - перерахував решту коштів глава уряду.

За його словами, у межах програми швидкого відновлення встановлено такі пріоритети з передбачуваним фінансуванням: відновлення енергогенерації та енергомереж - $5,8 млрд; розмінування територій - $0,4 млрд; відбудова пошкодженого житла - $3,2 млрд; відбудова критичної інфраструктури - $5,7 млрд; економічне відновлення (програми для малого й середнього бізнесу, зокрема "єРобота" і кредитна програма "5-7-9%") - $3,8 млрд.

Теги: #бюджет #мвф #шмигаль

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