"Нова пошта" у II кв.-2023 відкриє перші відділення в Німеччині, Румунії та Чехії

Група компаній (ГК) "Нова пошта" планує з квітня відкривати відділення в найбільших містах Німеччини, а також вийти в другому кварталі на ринки Румунії та Чехії, повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк, відповідаючи в коментарях під своїм постом у фейсбуці.

"Планується в Німеччині: перше місто Берлін, далі Мюнхен, Кельн, Гамбург і ще з десяток. Перше відкриття у квітні", - написав він.

Поперешнюк додав, що триває робота, щоб на початку другого кварталу відкрити перше відділення в Чехії, також у другому кварталі буде відкрито відділення в Бухаресті.

Представник компанії уточнив, що незабаром буде запущено сайт, на якому можна буде знайти всю необхідну інформацію про проєкт у Німеччині та вакансії.

Згідно з відповідями Поперешнюка і представника компанії, "Нова пошта" не зупинятиметься на цих країнах, і ті, хто живе в інших країнах Європи, зокрема в Австрії, Словаччині, Латвії та Естонії, можуть розраховувати на появу там відділень компанії, а в перспективі вона може вийти й на ринок США.

Водночас у коментарях співвласник компанії уточнив, що наразі "Нова пошта" ухвалила рішення призупинити відкриття франчайзингових відділень у Європі.

Як повідомлялося, у Польщі "Нова пошта" відкрила вже 19 відділень у дев'яти містах: Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані, Жешуві, Лодзі та Катовиці. Надається послуга пересилання посилок не лише в Україну, а й між містами Польщі.

У середині березня планується відкриття першого відділення у столиці Литви Вільнюсі.

Відповідаючи на запитання користувачів, "Нова пошта" повідомила, що, прагнучи поліпшити сервіс, скоротила список заборонених до пересилання в Україну товарів, зокрема продуктів і нового одягу.

Заснована у 2001 році ГК "Нова пошта" - найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій із електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

Детальні результати роботи ГК у 2022 році поки що не оголошувалися, проте її співзасновник Леонід Клімов заявляв про відновлення кількості відправлень наприкінці минулого року до 95% довоєнного рівня.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.