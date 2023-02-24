"Епіцентр" анонсував будівництво нового ТРЦ мережі в Бучі замість зруйнованого окупантами

Група компаній "Епіцентр" побудує в Бучі новий торговельно-розважальний центр "Епіцентр" площею близько 100 тис. кв. м замість зруйнованого російськими окупантами об'єкта мережі в місті, повідомила пресслужба групи.

"Ми переконані, що будівництво сучасного "Епіцентру" в Бучі - знаковий проєкт. Буча стала символом болю та страждань українського народу, її відродження - початок нової історії. Розуміємо, що це більше соціальний, ніж комерційний проєкт. Але він дасть поштовх для відбудови регіону та, сподіваємось, поверне надію та впевненість людям, які тут живуть", - повідомив генеральний директор мережі торговельних центрів "Епіцентр" Петро Михайлишин, слова якого наведено в пресрелізі.

Згідно з пресрелізом, загальна площа нового двоповерхового ТРЦ у Бучі становитиме понад 100 тис. кв. м (торговельна - понад 60 тис. кв. м), що вп'ятеро більше за площу зруйнованого торговельного центру. Компанія вже завершила демонтаж конструкцій і вийшла на фінальну стадію розроблення архітектурного проєкту.

Проєкт будівництва включає, крім наземного, також і підземний паркінг, який можна буде використовувати як укриття під час повітряних тривог. Будівлю ТРЦ планується обладнати джерелами альтернативної енергії та системами рекуперації.

Частину торговельних площ нового ТРЦ буде надано в оренду українським і міжнародним операторам роздрібної торгівлі, розваг і громадського харчування. Також у новому ТРЦ буде реалізовано всі сучасні концепти мережі, зокрема продуктовий Food Market, "Аптека 100+", "Садовий центр", дитячий магазин Epic, Interspor та ін.

"Проєкт буде реалізовано в абсолютно новому для компанії архітектурному концепті. Завдяки широким вітражним склінням фасадів, просторій галереї та активним вхідним групам "Епіцентр" у Бучі матиме вигляд сучасного європейського торговельно-розважального центру", - зазначила директорка напряму ексклюзивних концептів та розвитку компанії Вікторія Зеленська.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 79 торговельних об'єктів, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни (ще чотири об'єкти тимчасово зачинені).

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" – у Чернігові, Маріуполі та Бучі – були повністю знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. За її даними, загальна сума допомоги "Епіцентру К" від початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить сотні мільйонів гривень.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).