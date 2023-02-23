Вторгнення РФ відкинуло Україну на 15 років тому у питаннях бідності, але реформи пом'якшили падіння та допоможуть швидкому відновленню – СБ

Вторгнення Росії в Україну, за оцінками Світового банку, призвело до того, що за межею бідності опинилися ще 8 млн українців порівняно з довоєнним періодом, проте результат міг бути ще гіршим, якби не проведені країною до війни реформи, заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"Країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності. Водночас дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна і українці, в значній мірі пояснюється складними й успішними реформами в сфері макроекономічного управління та розбудови інститутів, які влада впровадила протягом останніх років перед війною", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Банерджі наголосив, що така увага до реформ, а також зміцнення потенціалу та прозорості управління матимуть важливе значення для переходу до повоєнного відновлення.

"Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення", – зазначив він, відповідаючи на запитання щодо можливості в умовах такого рівня бідності проводити ліберальні реформи, переходити до ринкових тарифів та пенсійної реформи.

Банерджі додав, що прикладом такої здатності є підтримка найважливішої соціальної допомоги та пенсійні виплати, навіть попри війну, яка скоротила бюджетні можливості уряду.

"Підтримка цього балансу шляхом подальшої реалізації можливостей, які пропонує більш конкурентоспроможна ринкова економіка, за одночасного розширення охоплення та адресності систем соціальної допомоги і буде ключем до досягнення інклюзивного повоєнного зростання заради блага всіх українців", - зазначив представник Світового банку.