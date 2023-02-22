НБУ озвучив оцінку короткострокового фіскального навантаження від українців на країни ЄС у EUR30-37 млрд й очікує тривалого позитивного ефекту

Національний банк України (НБУ) озвучив оцінку Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо короткострокового фіскального навантаження від українських біженців на країни ЄС у EUR30-37 млрд й очікує позитивного ефекту в довгостроковій перспективі, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"За оцінками МВФ, певний короткостроковий фіскальний ефект навантаження, насамперед на країни ЄС, десь на рівні EUR30-37 млрд. Сума досить вагома, але загалом близько 0,2-0,23% ВВП ЄС, це короткостроковий ефект. У довгостроковій перспективі присутність українців на ринках ЄС, як трудовому, так і споживчому, в результаті матиме, за нашими підрахунками і дослідженнями, я сподіваюся, позитивний ефект", - сказав Пишний під час обговорення, організованого Центром економічної стратегії в середу.

За його словами, присутність українців у країнах Європи певною мірою компенсувала ризики рецесії, а в деяких країнах, можливо, навіть дала змогу її уникнути.

Крім того, присутність українців стимулювала споживчі ринки, компенсувала нестачу, відсутність достатнього покриття працересурсним потенціалом тих потреб, які виникають у ЄС, зазначає регулятор.

"Відбувається поступова асиміляція наших громадян. Вони демонструють здебільшого абсолютно унікальні здібності для того, щоб скрізь будувати своє ефективне середовище і приносити суспільству користь. Тому Європейський центральний банк недарма оцінює, що коефіцієнт участі в робочій силі українських вимушених мігрантів становитиме від 20% до 55% у середньостроковій перспективі", - додав Пишний.

За даними ЄЦБ, робоча сила Єврозони збільшилася завдяки участі українців на 0,2-0,8% в абсолютних цифрах, що становить від 300 тис. до 1,3 млн осіб.