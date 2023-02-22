Philip Morris сумнівається в можливості продажу російського бізнесу за нинішніх умов

Тютюновий концерн Philip Morris International (PMI), чиї спроби продати російський бізнес через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України поки що не мали успіху, сумнівається, що за поточного регулювання операцій за участю іноземних інвесторів у Росії це взагалі можливо.

Компанія провадила переговори принаймні з трьома "серйозними" потенційними покупцями, але вони зайшли в глухий кут, заявив головний виконавчий директор PMI Яцек Ольчак в інтерв'ю Financial Times. У нинішній правовій конструкції російська влада може диктувати всі умови транзакції, включно із сумою, доступом до грошових коштів, майбутньою дивідендною політикою нового власника тощо, зазначив топменеджер, констатувавши, що наразі у нього немає ані покупця, здатного здійснити таку операцію, ані надії його знайти.

Водночас просто "кинути" російські активи компанія, незважаючи на критику на її адресу у зв'язку з тривалим процесом виходу, не може, сказав СЕО. "Я не можу просто втратити терпіння і залишити все. Це не мої гроші, це гроші акціонерів, я керую ними для них", - заявив Ольчак. Водночас він зазначив, що і рішення не йти з РФ компанія не ухвалювала.

На Росію та Україну минулого року припало 8% виручки PMI в розмірі $31,7 млрд.

В оприлюдненому в лютому звіті PMI заявила, що "постійно оцінює ситуацію, що розвивається в Росії, включно з нещодавніми регуляторними обмеженнями на ринку, які спричиняють дуже складні умови, що їх необхідно виконати для отримання схвалення влади на будь-яку операцію з відчуження". Компанія призупинила нові інвестиції і скоротила операції в РФ.

PMI розпочала роботу в Росії 1992 року, відкривши своє представництво. Портфель брендів включає марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін. Компанія також випускає тютюнові стики для своїх систем нагрівання тютюну Iqos.

У Росії PMI володіє тютюновою фабрикою в Ленінградській області (ЗАТ "Філіп Морріс Іжора"), їй також належить компанія "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг", яка через філіальну мережу в більш як 100 російських містах здійснює дистрибуцію сигарет. Восени 2021 року PMI ухвалила рішення закрити фабрику в Краснодарському краї на тлі скорочення тютюнового ринку.