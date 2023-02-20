Російські окупанти розмістили у бомбосховищі на ЗАЕС понад 600 мобілізованих та курсантів

На Запорізьку АЕС прибула нова партія російських військових в особі понад 600 мобілізованих та курсантів, яких розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО) перед відправленням на донецьку ділянку фронту.

"Окупанти разом з "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу", - зазначили у ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією НАЕК, загарбники на покрівлі енергоблоку №5 облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, якими персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

"Крім того, рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки", - констатували в компанії.

Як наголосили в "Енергоатомі", окупанти також відмовили у доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).