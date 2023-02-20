Економіка

16:57 20.02.2023

Жителі України в 2021 р. витрачали на харчування у середньому 41,6% доходів - ІАЕ

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Жителі України в 2021 р. витрачали на харчування у середньому 41,6% доходів - ІАЕ

Частка витрат на продовольство у загальних витратах мешканців України у 2021 році становила 41,6%, тоді як у 2020 році – 41,2%, а у 2019 – 39,7%, при цьому дані за 2022 рік наразі відсутні, повідомляється на сайті Інституту аграрної економіки (ІАЕ) у понеділок.

У свою чергу, у 2021 році кожен українець витратив на продукти харчування та безалкогольні напої в середньому в еквіваленті $1242 проти $964 у 2020 році та $874 у 2019-му.

За даними ІАЕ, аналогічна тенденція зростання витрат на харчування загалом підтверджується для 104 країн світу: середня частка витрат на харчування на одну людину по світу становила 24,6% ($1387) у 2019 році, 25,8% ($1428) – у 2020 році та 25,5% (1686) – у 2021 році.

Згідно з даними Інституту в 2021 році, найбільше у світі на харчування витратили жителі США – $3070, або 6,7% загальних витрат жителя країни, Німеччина посіла 10 місце з $2897 та 12% відповідно, Угорщина – 35 місце ($1597, 18%), Індія – 77 місце ($446, 32,1%, Ангола – 99 місце ($658, 49,7%).

При цьому зазначається, що в рейтингу за підсумками 2021 року Україна посіла 92 місце, розташувавшись між Ефіопією (41,3% витрат на харчування, $245 на особу) та Камбоджею (42,7%, $546), таким чином опинившись серед країн, де відсоток витрат на продовольство є одним із найвищих.

"У 2022 році повномасштабне вторгнення Росії на територію України поставило надскладні виклики перед внутрішнім продовольчим ринком нашої держави. Згідно з даними Індексу продовольчих цін ФАО, у 2022 році його значення стало найбільшим в історії спостережень (143,7 пункту), на 14% перевищивши показник 2021 року. Водночас індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні за підсумками 2022 року становив 126,6%, тобто подорожчання виявилося фактично вдвічі більшим", - цитує ІАЕ свого старшого наукового співробітника відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Богдана Духницького

За даними Інституту, з урахуванням наведених тенденцій цього року слід очікувати подальшого зростання цін за обмеженої купівельної спроможності населення, тому частка витрат на продукти харчування в Україні залишатиметься такою ж високою.

Теги: #українці #витрати

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