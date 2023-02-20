Економіка

16:26 20.02.2023

На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

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На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернув увагу президента США Джо Байдена на антикорупційну реформу, реформу правосуддя та реформу корпоративного управління в Україні.

"Історичний візит до Києва американської делегації на чолі з президентом США Джозефом Байденом. Потужний сигнал підтримки українського народу. Під час розширеної зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським порушили питання санкцій проти атомної галузі РФ і представників "Росатому", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, він звернув увагу президента США на три важливі реформи: антикорупційну, реформу правосуддя та реформу корпоративного управління.

"Цінуємо підтримку США в питанні швидкого відновлення. Вдячні за спрямування $1,5 млрд на цей напрям і $1,1 млрд - на підтримку енергетики України й Молдови. Розраховуємо залучити цьогоріч на базі "фінансового Рамштайну" $17 млрд, аби відновити критичну інфраструктуру за принципом build back better", - зазначив Шмигаль.

 

Теги: #енергетика #санкції #байден #шмигаль

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