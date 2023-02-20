Економіка

15:11 20.02.2023

Глава "Нафтогазу" розраховує на збільшення видобутку газу в Україні у 2023 р. майже до 19 млрд куб. м

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Глава "Нафтогазу" розраховує на збільшення видобутку газу в Україні у 2023 р. майже до 19 млрд куб. м

Україна планує у 2023 році збільшити видобуток природного газу майже до 19 млрд куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Цього року в нас ("Укргазвидобування", УГВ – ІФ-У) є амбітна мета - додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікуємо, що обсяги збільшать і приватні видобувні компанії. Тож у 2023 році зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу ", - сказав він в інтерв'ю виданню NV.

За неофіційними даними, валовий видобуток природного газу в Україні в 2022 році становив близько 18,5 млрд куб. м (-6,6% до 2021-го). Зокрема УГВ раніше оголосило, що минулого року компанія забезпечила видобуток 12,5 млрд куб. м товарного газу.

Чернишов констатував, що Україна пройде поточний опалювальний сезон завдяки поточному видобутку, сформованим запасам газу в підземних сховищах та додатковому імпорту. Зокрема, завдяки допомозі країн G7 та уряду Норвегії було винайдено кошти для фінансування закупівель.

"З упевненістю можу сказати: досить. Більше того, вже зараз команда "Нафтогазу" працює над стратегічним планом проходження опалювального сезону 2023/2024", - зазначив він.

При цьому глава "Нафтогазу" оцінив збитки компанії через пошкоджену або знищену внаслідок російської агресії інфраструктуру більш ніж $1 млрд.

"Одне з найбільших руйнувань – Шебелинський НПЗ, знищено резервуарний парк. Усі ці пошкодження перебувають переважно на Харківщині, яка зазнає обстрілів з початку повномасштабної війни. Але, знаєте, всю цю інфраструктуру та заводи можна відновити. А от людей – не повернути. на жаль, ми маємо втрати серед працівників як на фронті, так і під час виконання робіт", - зазначив він.

Чернишов також повідомив, що "Нафтогаз" закінчив 2022 зі збитками, але розраховує, що діяльність компанії за підсумками поточного року буде прибутковою.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", у 2022 році видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021 року.

 

Теги: #газ #нафтогаз #чернишов

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