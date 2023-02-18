Економіка

08:02 18.02.2023

УЗ завершила реконструкцію лінії "102" для майбутнього транзитного маршруту Польської залізниці через Україну

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УЗ завершила реконструкцію лінії "102" для майбутнього транзитного маршруту Польської залізниці через Україну

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) оголосила про завершення реконструкції двох ділянок у Львівській області, які з'єднують Хирів із прикордонними пунктами Старжава та Нижанковичі (держкордон з Польщею), – т.зв. "Лінія 102", що дозволить у майбутньому запустити пасажирський потяг Польської залізниці транзитом через Україну, вп'ятеро скоротивши відстань подорожі від прикордонного міста Кросценко Бершадського повіту від Перемишля.

"У перспективі жителі Польщі отримають найкоротший маршрут між прикордонними містами через територію України", - наводяться у повідомленні УЗ у п'ятницю слова голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.

Пасажирський потяг із Кросценка буде запущено після погодження Кабміном двох прикордонних переходів із Польщею (у Старжаві та Нижанковичах). Зазначається, що цією залізничною гілкою, по території Польщі від Кросценка до Перемишля необхідно подолати 269 км, тоді як через станцію Хирів дистанція скорочується до 53 км.

В рамках робіт на дільницях було капітально відремонтовано близько 63,8 км колії, з них 29,5 км – широкої (1520 мм), 8,6 км – європейського зразка (1435 мм) та 30,2 км – змішаних шляхів. Крім того, відремонтовано 10 мостів, 4 пасажирські платформи, 9 будівель і споруд технологічного призначення, а також вокзали у Хирові, Нижанковичах та Старжаві, зазначила УЗ.

"На виконання всіх інфраструктурних робіт залізничникам знадобилося менше року", - наголосив Камишін, зазначивши, що проєкт важливий для безпеки України, розвитку експортного потенціалу та мобільності населення.

За його словами, відновлено також інфраструктуру ділянки Хирів – Самбір.

Реалізація проєкту дозволить суттєво наростити пропускну спроможність західного кордону, зокрема його ключового напрямку – польського, у свою чергу написав у фейсбуці віцепрем'єр – міністр відновлення Олександр Кубраков.

"Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок", - наголосив він.

Домовленість про реалізацію проєкту відновлення залізничного сполучення на міжнародній ділянці Мальховіце (Польща) – держкордон України – Нижанковичі – Хирів – Старжава – держкордон України – Кросценко (Польща) було досягнуто на початку лютого 2022 року на зустрічі керівників міністерств інфраструктури України та Польщі у місті Польща).

Востаннє поїзд Варшава – Загуж курсував дільницею 1994 року. У 2010 році припинили курсувати поїзди Устшики Дольне – Хирів та Ясло – Хирів.

 

 

Теги: #україна #польща #інтеграція #залізниця

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