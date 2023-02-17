Економіка

21:38 17.02.2023

Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

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Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

Персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) та офіційні органи України досягли домовленості на рівні персоналу (SLA – staff-level agreement) щодо першого та остаточного перегляду в рамках Програми моніторингу за участю Ради директорів (PMB).

"Ця угода, яка підлягає затвердженню керівництвом МВФ, прокладає шлях до початку обговорення повноцінної програми, яку підтримує Фонд", - йдеться у повідомленні МВФ у п'ятницю ввечері за підсумками роботи місії.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму PMB, яку Фонд схвалив 20 грудня. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку другого кварталу 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз становить близько $10 млрд.

Місія МВФ з першого перегляду програми працювала у Варшаві 13-17 лютого.

У її рамках обговорювалися середньострокові макроекономічні показники, податково-бюджетна політика, структура фінансування, політики фінансового сектора та управління.

"Завдяки спільним зусиллям уряду та Нацбанку України виконано всі кількісні та індикативні показники на кінець грудня, а також усі п'ять структурних орієнтирів на кінець січня. Вони включали подання урядом пакета законопроєктів про податки, вжиття заходів Мінфіном щодо врегулювання простроченої заборгованості, розроблення концептуальних записів щодо системи соцзахисту, створення наглядової ради Нафтогазу та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора", – зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.

За його словами, своєчасне надання значної зовнішньої підтримки має вирішальне значення для макроекономічної стабільності, і великомасштабні виплати залишатимуться необхідними у 2023 році та у подальший період для покриття потреб у фінансуванні та забезпечення стабільності.

Грей також зазначив, що зусилля щодо розширення випуску на внутрішньому ринку облігацій мають продовжуватися, щоб допомогти забезпечити стабільну структуру фінансування та ліквідувати залежність від монетарного фінансування.

МВФ очікує, що держсектор відіграватиме важливу роль у процесі відновлення, і заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління матимуть вирішальне значення.

 

 

Теги: #мвф #україна #програма

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