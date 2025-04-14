Ціни на курячі яйця вперше з початку лютого подешевшали до 57,68 грн за десяток

Ціни на курячі яйця після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні знизилися на 5,2% — до 57,68 грн з 60,85 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Міністр зауважив, що виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.

При цьому динаміка цін за останні тижні станом на 28 березня 2025 року становила 60,85 грн, на 4 квітня — 60,44 грн (зниження на 0,7%), 11 квітня — 57,68 грн (зниження на 4,6%).

Коваль наголосив, що на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

"Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит", - зазначив міністр і додав, що Міністерство агарної політики та продовольства тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів.