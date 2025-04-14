ІП "Формація.Львів" вже має 7 резидентів-виробників, після 2028 р. планується понад 50

Індустріальний парк "Формація.Львів", який планує у третьому кварталі цього року запустити перші виробництва, вже має сім резидентів-виробників, а після завершення всіх черг його будівництва у 2028 році очікується, що працюватимуть понад 50 переробних підприємств, повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Рік тому тут, на околицях Львова, була пустка. Сьогодні — майже готовий індустріальний парк. Попри війну знайшли інвесторів, які готові вкласти у розвиток промисловості в Україні і вже у третьому кварталі цього року запускають перші виробництва", - написала Свириденко у Facebook.

За її словами, перша черга парку, а це 30 тис. кв. м промислової нерухомості, практично готова.

"Хоча будівництво ще триває, вже зараз парк має сім резидентів-виробників. Серед них — знайомі українцям бренди: "Лакма" — виробник пластикових кришечок, "Пожмашина" — виробник спеціалізованої техніки, Dodo Socks — виробник шкарпеток, USP - українські сандвіч-панелі та інші", - нагадала перша віце-прем’єрка.

Свириденко зазначила, що під час планування тут заклали концепцію "інфраструктури повного циклу" - тобто, щоб на одній території виробляти продукт, тестувати, пакувати, зберігати й продавати, тому очікують, що вже незабаром тут запрацюють десятки виробництв.

"У планах до 2028 року — завершення всіх черг будівництва. Після цього тут працюватимуть понад 50 переробних підприємств — виробники з таких сфер, як легка та харчова промисловість, машинобудування, поліграфія, металообробка, текстильна та інша промисловість. Це дасть роботу для 3500 людей", - написала вона.

Свириденко також нагадала, що наприкінці минулого року парк отримав 114 млн грн державного фінансування. Гроші використовуються на реконструкцію насосної станції, будівництво інженерних споруд і підключення до електропостачання.

"Формація.Львів" - індустріальний парк, створений компанією Alterra Group у співпраці з Львівською міською радою, Київською школою економіки та міністерством економіки України. Alterra Group було обрано керуючою компанією на відкритому конкурсі.

Парк внесено до реєстру індпарків у жовтні 2023 року. Концепція передбачає розміщення на площі понад 30 га виробничих підприємств загальною площею понад 150 тис. кв. м. також передбачено облаштування лабораторій прототипування, R&D центру, коворкінгу, конференц-холу та бізнес-інкубатора для стартапів.

Очікується, що інвестиції у будівництво парку, залучені керуючою компанією, загалом становитимуть понад 5 млрд грн.