Інтерфакс-Україна
Економіка
15:02 26.09.2025

USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей в ІП "Формація"

2 хв читати
USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей в ІП "Формація"
Фото: https://www.facebook.com/kysylevskyy.official

Новий завод компанії USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей в муніципальному індустріальному парку "Формація" у Львові, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Потужність виробництва - 200 тис. кв. м. сендвіч-панелей на місяць. Підприємство займає площу 7200 кв. м. На ній, крім виробничих корпусів, розташовані склади сировини та готової продукції", - написав він у Facebook в п'ятницю.

Всю енергетичну, транспорту та іншу інфраструктуру для нового заводу забезпечив індустріальний парк, який розвиває девелоперська компанія Alterra Group.

USP Panels спеціалізується на виробництві стінових і покрівельних панелей із різними наповнювачами, використовуючи сучасну автоматизовану лінію від італійського виробника SAIP. Основне виробництво розташоване у Тернополі.

За даними YouControl, 2024 року компанія збільшила чистий дохід на 37% порівняно з 2023 роком – до 589,4 млн грн, чистий прибуток скоротився у 2,6 раза – до 6,5 млн грн. У першому півріччі поточного року компанія отримала 10,4 млн грн чистого прибутку та 333 млн грн виторгу.

Компанію створено у 2006 році. Власником 100% статутного капіталу є мешканець Львівської області Андрій Порицький.

Кисилевський нагадав, що крім заводу USP Panels, ІП "Формація" вже має й кілька інших резидентів, які будують нові виробництва та логістику. Зокрема, це виробник пожежної та спетехніки "Пожмашина, ювелірна компанія Family Gold Masters, бренд шкарпеток Dodo Socks та інші.

Перша черга індустріального парку, що охоплює 22 тис. кв. м виробничих площ, введена в експлуатацію у вересні 2025 року. До кінця року планується запустити ще 11 тис. кв. м. Завершення всіх етапів будівництва очікується до 2028 року.

"Формація" - індустріальний парк, створений компанією Alterra Group у співпраці з Львівською міською радою, Київською школою економіки та міністерством економіки України. Alterra Group було обрано керуючою компанією на відкритому конкурсі.

Парк внесено до реєстру індпарків у жовтні 2023 року. Концепція передбачає розміщення на площі понад 30 га виробничих підприємств загальною площею понад 150 тис. кв. м. також передбачено облаштування лабораторій прототипування, R&D центру, коворкінгу, конференц-холу та бізнес-інкубатора для стартапів.

Очікується, що інвестиції у будівництво парку, залучені керуючою компанією, загалом перевищать 5 млрд грн.

 

 

Теги: #сендвіч_панель #usp_panels #формація_львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 14.04.2025
ІП "Формація.Львів" вже має 7 резидентів-виробників, після 2028 р. планується понад 50

ІП "Формація.Львів" вже має 7 резидентів-виробників, після 2028 р. планується понад 50

14:50 10.12.2024
Індпарк "Формація.Львів" отримав понад 114 млн грн від Мінекономіки

Індпарк "Формація.Львів" отримав понад 114 млн грн від Мінекономіки

11:39 20.09.2024
Сендвіч-панелі Ruukki використано для будівництва NOVUS Logistics Center

Сендвіч-панелі Ruukki використано для будівництва NOVUS Logistics Center

15:04 28.08.2024
Використання сендвіч-панелей українського виробництва зросло на 15% у I пів.-2024

Використання сендвіч-панелей українського виробництва зросло на 15% у I пів.-2024

18:53 22.03.2022
Компанія Rauta розробила технологію будівництва житла, що швидко монтується, з сендвіч-панелей

Компанія Rauta розробила технологію будівництва житла, що швидко монтується, з сендвіч-панелей

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ОСТАННЄ

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

"Нафтогаз" веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами

"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу

"Нібулон" у 2025/2026 МР уже перевіз 40 тис. тонн зерна партнерів

Транспортний безвіз вантажоперевезень з країнами ЄС продовжено до 2027 р.

15 найбільших приватних університетів отримали 3,8 млрд грн доходу у 2024 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА