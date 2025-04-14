Трамп щодо війни в Україні: Байден міг це зупинити і Зеленський міг це зупинити, а Путін ніколи не повинен був цього починати

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле заявив, що війна в Україні стала результатом "некомпетентності" трьох людей.

"Мільйони загиблих через трьох людей", – заявив Трамп, говорячи про Володимира Путіна, Джозефа Байдена та Володимира Зеленського.

Окремо Трамп виділив відповідальність Байдена та Зеленського.

"Якби Байден був компетентним, і якби Зеленський був компетентним, а я не знаю, чи він... Не можна було допускати війни.

Байден міг це зупинити і Зеленський міг це зупинити, а Путін ніколи не повинен був цього починати", - вважає він.

Він зазначив, що "намагається зупинити вбивства" і має прогрес у цьому напрямі.

"Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це – це все, що я хочу зробити. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані у нас все добре. Я думаю, що дуже скоро ви матимете кілька дуже хороших пропозицій", - заявив Трамп.