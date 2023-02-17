Шість працівників "Укренерго" загинули на робочих місцях під час атак російських загарбників на енергосистему – голова компанії

НЕК "Укренерго" за час масованого обстрілу енергосистеми втратила шістьох своїх співробітників, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Шість співробітників "Укренерго", на жаль, загинули від початку обстрілів, загинули на робочих місцях. Усі ми, хто працює у цій сфері, зараз зазнаємо персональних ризиків, особливо ті, хто працює на підстанціях, ремонтує лінії електропередач. Їхня робота не просто дуже важка, а й дуже небезпечна", – сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

Водночас голова "Укренерго" висловив упевненість, що в компанії немає людей, які працювали б на ворога.

"У наших лавах ми зрадників не виявляли, ми дуже ретельно перевіряємо персонал перед тим, як допускати на робочі місця, особливо тих людей, які мають доступ до певної інформації. Ми абсолютно впевнені в цих людях", – зазначив він.

При цьому Кудрицький додав, що якби ворог мав якусь внутрішню інформацію від "Укренерго", результативність його атак могла б бути набагато вищою.

"Те, як вони проводять свою кампанію проти нашої енергосистеми, наводить на думку, що все-таки розуміння оперативної ситуації в енергетиці (України – ІФ-У) росіяни не мають", – заявив глава системного оператора.

Як повідомлялося, українська енергосистема з початку жовтня 2022 року пережила близько півтора десятка ракетних атак і майже два десятки хвиль атак дронами з боку російських агресорів.

Енергохолдинг "ДТЕК" повідомляв про майже 30 атак на його об'єкти, зокрема артилерійських, унаслідок яких 28 енергетиків зазнали поранень, троє загинули.