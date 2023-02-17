Економіка

16:39 17.02.2023

Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів прискорення постачання зброї

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Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів прискорення постачання зброї

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який прибув із візитом до Києва.

"Радий вітати в Києві прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Під час нашої зустрічі наголосив, що відчуваємо та цінуємо особисту підтримку уряду Нідерландів та всього нідерландського народу. Обговорили прискорення постачання зброї. Важливою є також лідерська роль Нідерландів у створенні спеціального міжнародного трибуналу для засудження російського політичного керівництва", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем’єра, сторони також скоординували допомогу для відновлення, зокрема, енергетичної інфраструктури.

Крім того, глави урядів обговорили спільну роботу щодо повернення дітей, незаконно вивезених з України до Росії.

"Нідерланди готові сприяти в цьому процесі, тож посилюємо координацію на рівні міністерств. Вдячні за солідарність і зусилля, спрямовані на нашу перемогу", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #рютте #шмигаль

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