Економіка

14:08 17.02.2023

У березні уряд здійснить індексацію пенсій на 20% - Шмигаль

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У березні уряд здійснить індексацію пенсій на 20% - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій на 20% у березні цього року.

У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже в березні уряд здійснить індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". За дорученням президента України ми здійснюємо індексацію пенсій, незважаючи на те, що за законом про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - сказав він на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами Шмигаля, індексація пенсійних виплат стосуватиметься понад 10 млн українців.

Крім того, прем'єр заявив, що влада в 2023 році збереже всі доплати до пенсії за віком. "Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн. Для пенсіонерів 75-80 років – доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата становить до 300 грн", - додав він.

Шмигаль наголосив, що цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн.

Теги: #пенсії #індексація #шмигаль

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