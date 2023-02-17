Енергосистема України у п'ятницю та у вихідні працюватиме з резервом потужності - глава Міненерго

Енергосистема України у п'ятницю, 17 лютого, і у вихідні працюватиме з резервом потужності, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Завдяки зниженню попиту буде резерв потужності", - пояснив Галущенко, слова якого наведено у телеграм-каналі міністерства.

Згідно з повідомленням, на Одещині у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але їх тривалість буде меншою.

На Харківщині за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів, уточнили у Міненерго.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, останній робочий день тижня пройде без лімітів, і як наслідок - обмежень електроенергії, через відсутність дефіциту ресурсу.