Економіка

20:27 16.02.2023

"Укрзалізниця" розпочне продаж послуг перевезення вантажів у піввагонах на "Прозорро.Продажі" з 1 березня

2 хв читати
"Укрзалізниця" розпочне продаж послуг перевезення вантажів у піввагонах на "Прозорро.Продажі" з 1 березня

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 1 березня 2023 року продаватиме послуги перевезень вантажів у піввагонах і на фітингових платформах (60-80 футів, для контейнерних перевезень) на аукціонах в електронній торговій системі (ЕТС) "Прозорро.Продажі", повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку в четвер.

"Укрзалізниця" розширює застосування ринкового механізму аукціонів під час продажу власних вагонів на інші типи вагонів. З 1 березня 2023 року ми почнемо виставляти на аукціонах "Прозорро. Продажі" всі піввагони, які маємо. Не буде розподілу за заявками, лише аукціон", - заявив Ткачов.

Він звернувся до відправників вантажів у піввагонах із проханням до 1 березня укласти договори з майданчиками та вивчити процедуру торгів.

Донедавна УЗ розподіляла піввагони та фітингові платформи між замовниками-відправниками через програму АС "Месплан" (програма планування перевезень) за оголошеною ставкою плати – 1,4 тис. грн/добу.

Ставка плати оголошувалася заздалегідь 26-28-го числа кожного місяця та діяла один місяць. Ціна змінювалася один раз на місяць залежно від використання вагонів УЗ під час перевезення: підвищувалася у разі зростання попиту й навпаки.

На "Прозорро.Продажі" під час продажу послуг піввагонів будуть застосовані "голландські" аукціони (на зниженні ціни), що, на думку Ткачова, дасть змогу отримати реальну ринкову вартість використання вагонів компанії, а також мінімізує корупційні ризики. "До останнього ми продавали свої піввагони за фіксованою ставкою плати за використання - 1,4 тис. грн/добу. Ми розуміємо, що, можливо, це неринкова ціна на сьогодні, тому за допомогою торгів протестуємо ринок", - сказав він.

В аукціонах зможуть узяти участь усі охочі, хто уклав договір з УЗ та акредитованими для роботи в ЕТС "Прозорро.Продажі" майданчиками. Вагони виставлятимуться лотами зі стартовою ціною та кроком у торгах 1%.

Раніше УЗ ініціювала заборону з 1 березня на перевезення зерна у приватних піввагонах у зв'язку з погіршенням експлуатаційних показників (падіння обороту вагонів, збільшення простоїв вагонів під навантаженням/вивантаженням; збільшенням ризику краю зерна під час транспортування у відкритому рухомому складі). Учасники ринку та профільні асоціації не підтримали цей намір, оскільки вважають, що справжні мотиви його прийняття – спроба утримати завищені ціни під час продажу вагонів, зокрема зерновозів із парку УЗ.

Після консультацій з аграріями, міністром аграрної політики Миколою Сольським та віцепрем'єром – міністром відновлення Олександром Кубраковим, УЗ вирішила не забороняти перевезення зерна у піввагонах на цьому етапі. При цьому голова правління УЗ Олександр Камишін заявив, що, як і раніше, дотримується думки, що зерно має їхати в зерновозах, а технологія перевезень повинна дотримуватися.

Теги: #укрзалізниця #вагони #прозорро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 13.02.2023
Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до RD і потім підвищило його до "СС" на завершенні реструктуризації

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до RD і потім підвищило його до "СС" на завершенні реструктуризації

09:35 13.02.2023
У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено залізничне полотно, поїзд із Києва зупиниться в Миколаєві

У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено залізничне полотно, поїзд із Києва зупиниться в Миколаєві

08:23 11.02.2023
"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

21:09 10.02.2023
Лише рейс Перемишль-Київ спізнюється більш ніж на півгодини

Лише рейс Перемишль-Київ спізнюється більш ніж на півгодини

13:08 10.02.2023
Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

10:13 10.02.2023
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

10:05 09.02.2023
СБУ затримала співробітника УЗ, який за завданням ворога коригував удари по Києву

СБУ затримала співробітника УЗ, який за завданням ворога коригував удари по Києву

16:45 31.01.2023
УЗ додала 328 місць на поїзди до Польщі з Києва та Харкова

УЗ додала 328 місць на поїзди до Польщі з Києва та Харкова

14:09 29.01.2023
Повернуті квитки на поїзд Київ-Варшава будуть у продажу за день до відправлення

Повернуті квитки на поїзд Київ-Варшава будуть у продажу за день до відправлення

07:48 29.01.2023
"Укрзалізниця" вперше напряму закупила газ для своїх промпідприємств та заощадила понад 25%

"Укрзалізниця" вперше напряму закупила газ для своїх промпідприємств та заощадила понад 25%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ запровадив додаткові вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

Україна націоналізувала низку заводів, які належать російському олігарху Дерипасці

Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури - глава МЗС

Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зросло виробництво е/е на ГЕС у результаті аномальної зимової повені - "Укргідроенерго"

Hyatt повернулася до прибутку в IV кв.-2022, скоригований прибуток і виторг виросли сильніше за прогнози

МХП має намір створити з Tanmiah Food Company спільне підприємство для нарощування виробництва курятини в КСА

НБУ запровадив додаткові вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

Kinross у 2022 р. збільшив виробництво без урахування вибулих активів, на 35%, до 2 млн унцій

Україна націоналізувала низку заводів, які належать російському олігарху Дерипасці

Нововолинськ залучить EUR7,1 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

МІБ втрачає ще одного європейського акціонера – Болгарію

Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури - глава МЗС

Данія через NEFCO підтримує критично важливу інфраструктуру теплопостачання України на EUR4,5 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА