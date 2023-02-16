"Укрзалізниця" розпочне продаж послуг перевезення вантажів у піввагонах на "Прозорро.Продажі" з 1 березня

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 1 березня 2023 року продаватиме послуги перевезень вантажів у піввагонах і на фітингових платформах (60-80 футів, для контейнерних перевезень) на аукціонах в електронній торговій системі (ЕТС) "Прозорро.Продажі", повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку в четвер.

"Укрзалізниця" розширює застосування ринкового механізму аукціонів під час продажу власних вагонів на інші типи вагонів. З 1 березня 2023 року ми почнемо виставляти на аукціонах "Прозорро. Продажі" всі піввагони, які маємо. Не буде розподілу за заявками, лише аукціон", - заявив Ткачов.

Він звернувся до відправників вантажів у піввагонах із проханням до 1 березня укласти договори з майданчиками та вивчити процедуру торгів.

Донедавна УЗ розподіляла піввагони та фітингові платформи між замовниками-відправниками через програму АС "Месплан" (програма планування перевезень) за оголошеною ставкою плати – 1,4 тис. грн/добу.

Ставка плати оголошувалася заздалегідь 26-28-го числа кожного місяця та діяла один місяць. Ціна змінювалася один раз на місяць залежно від використання вагонів УЗ під час перевезення: підвищувалася у разі зростання попиту й навпаки.

На "Прозорро.Продажі" під час продажу послуг піввагонів будуть застосовані "голландські" аукціони (на зниженні ціни), що, на думку Ткачова, дасть змогу отримати реальну ринкову вартість використання вагонів компанії, а також мінімізує корупційні ризики. "До останнього ми продавали свої піввагони за фіксованою ставкою плати за використання - 1,4 тис. грн/добу. Ми розуміємо, що, можливо, це неринкова ціна на сьогодні, тому за допомогою торгів протестуємо ринок", - сказав він.

В аукціонах зможуть узяти участь усі охочі, хто уклав договір з УЗ та акредитованими для роботи в ЕТС "Прозорро.Продажі" майданчиками. Вагони виставлятимуться лотами зі стартовою ціною та кроком у торгах 1%.

Раніше УЗ ініціювала заборону з 1 березня на перевезення зерна у приватних піввагонах у зв'язку з погіршенням експлуатаційних показників (падіння обороту вагонів, збільшення простоїв вагонів під навантаженням/вивантаженням; збільшенням ризику краю зерна під час транспортування у відкритому рухомому складі). Учасники ринку та профільні асоціації не підтримали цей намір, оскільки вважають, що справжні мотиви його прийняття – спроба утримати завищені ціни під час продажу вагонів, зокрема зерновозів із парку УЗ.

Після консультацій з аграріями, міністром аграрної політики Миколою Сольським та віцепрем'єром – міністром відновлення Олександром Кубраковим, УЗ вирішила не забороняти перевезення зерна у піввагонах на цьому етапі. При цьому голова правління УЗ Олександр Камишін заявив, що, як і раніше, дотримується думки, що зерно має їхати в зерновозах, а технологія перевезень повинна дотримуватися.