Економіка

20:08 15.02.2023

Україна у 2022 році скоротила виробництво азотних добрив у 4,6 раза, наростила імпорт утричі - Мінагрополітики

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Україна у 2022 році скоротила виробництво азотних добрив у 4,6 раза, наростила імпорт утричі - Мінагрополітики

Україна минулого року виробила 1,13 млн тонн азотних добрив, що у 4,6 раза менше порівняно з 5,2 млн тонн у 2021 році, тоді як їх імпорт зріс у 3,1 раза - до 4,3 млн тонн із 1,4 млн тонн, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України у фейсбуці у середу.

Відомство уточнило з посиланням на керівника аналітичного проєкту "Інфоіндустрія" Дмитра Гордейчука, що обсяг власного виробництва азотних добрив в Україні до повномасштабного російського вторгнення перевищував імпорт завдяки постійній роботі заводів "Рівнеазот", Сєвєродонецького об'єднання "Азот" та черкаського "Азоту", також з інтервалами працював завод "Дніпроазот".

Однак, за його словами, з початком війни працюючими залишилися лише два заводи - "Рівнеазот" та черкаський "Азот", а сєвєродонецький "Азот" припинив роботу і був значно пошкоджений окупантами. Такі зміни суттєво змінили статистику щодо ринку в гірший бік: у результаті загалом за 2022 рік вдалося виробити всього 1,13 млн тонн добрив, нестачу яких компенсував імпорт у розмірі 4,3 млн тонн.

"Тема дефіциту добрив є однією з найактуальніших для агросектору та українських аграріїв, адже на нас чекає весняна посівна, за якою спостерігатиме весь світ. Україна на агрокарті одна з провідних країн, і від її обсягів виробництва залежить світова ціна на ринку зернових та продовольча безпека світу. Відповідно, ліквідність аграріїв - топова тема для Мінагрополітики", - наводить Мінагрополітики слова свого глави Миколи Сольського.

За даними міністра, до липня 2022 року українські фермери ще мали можливість купувати добрива за довоєнними цінами, але вже у жовтні ціни на аміачну селітру зросли з 27 тис. грн/тонна до 37 тис. грн/тонна, що створило критичну ситуацію для українського фермера. Він наголосив, що зазвичай аграрії керуються правилом, згідно з яким вартість тонни селітри не має коштувати дорожче за 2,5 тонни пшениці, а тонна карбаміду - не дорожче за 3,0-3,5 тонни кукурудзи, тоді як у 2022 році ці показники були перевищені в двічі-тричі.

Мінагрополітики зазначило, що на сьогодні важко порахувати точні витрати сучасного українського аграрія на добрива, але вартість базових азотних добрив на 1 га кукурудзи коштує орієнтовно 8-9 тис. грн без урахування підгодівлі та витрат на пальне, яке також подорожчало. Тому фінальна сума на сьогодні не є привабливою для аграрія.

"Дуже багато залежить від кліматичних умов, адже добрива працюють як комплексне живлення і основне це погодні умови. Але якщо аграрій вноситиме менше добрив на 30% і більше, тоді падіння врожаю може бути дворазовим. Тому підтримка міжнародних партнерів у цьому питанні для нас дуже важлива", - наводить Мінагрополітики слова свого першого заступника Тараса Висоцького.

Як повідомлялося, за оцінками Group DF, головного виробника добрив в Україні, ринок добрив країни у 2022 році скоротився на 45-50% - з 4,75 млн тонн до 2-2,9 млн тонн.

Теги: #дефіцит #добрива

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