Звільнено керівника ОГХК, є підозри через махінації з постачанням титанової руди – ФДМ

Фонд державного майна (ФДМ) звільнив в.о. голови правління ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), до управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), Владислава Іткіна.

Згідно з інформацією, під керівництвом Іткіна були нібито втрати продукції на мільйони доларів та сумнівні контракти з посередниками.

Як уточнюється в пресрелізі ФДМ, це рішення ухвалено на підставі нещодавнього проведеного ґрунтовного внутрішнього фінансово-економічного аудиту підприємства.

"Команда Фонду держмайна тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо результатів роботи ОГХК", - наголошується у повідомленні.

У свою чергу інформаційне агентство Nadra.info констатує про проведення попереднього аналізу діяльності ОГХК під керівництвом Іткіна і що до нього є низка претензій. Зокрема зростання у 2022 році дебіторської заборгованості більше ніж на 200 млн грн, до майже 1,7 млрд грн.

"За укладеними контрактами постачання продукції виробництва філій ОГХК, оплата за продукцію здійснюється в доларах США на умовах 100% передоплати за повну партію товару, проте ОГХК безпідставно відвантажила товар на користь фірми-посередника Supreme Minerals Llc без оплати, і сума дебіторської заборгованості на 31.11.2022 року становила $3 млн 37,140 тис. (111 063 957,81 грн). Це має ознаки втрати товару, оскільки позовної роботи не ведеться", – зазначило джерело агентства.

З посиланням на ФДМ, агентство також зазначає, що, попри заяви у ЗМІ про прямі контракти, ОГХК під керівництвом Владислава Іткіна "активно впроваджувала та вела політику щодо пріоритетності укладання зовнішньоекономічних контрактів реалізації продукції із комерційними підприємствами, які не є виробниками". Зокрема стверджується, що контракти із зовнішніми контрагентами-посередниками становлять 85%, і лише 15% постачань здійснюється виробникам за прямими контрактами, що, як стверджує джерело, призводить до недоотримання доходів ОГХК.

"Під час діяльності ОГХК під керівництвом пана Іткіна виявлено факти недостачі ільменіту рядового та ільменіту покращеного, які залишилися без відповідного реагування керівника, та призвели до збитку в розмірі 23,134 тис. грн", – стверджує джерело Nadra.info у ФДМ.

Окрім того, у фонді обурені, що, порушуючи порядок здійснення витрат державними компаніями, яким не затверджено річних фінансових планів, ОГХК нібито незаконно витратила на адвокатські, правові, аудиторські, консультаційні послуги, рекламні матеріали та проведення рекламної компанії понад 3 млн грн.

Джерело у ФДМ також звертає увагу, що перевірка зафіксувала порушення норм закону "Про акціонерні товариства" та статуту ОГХК, а саме що без погодження в установленому порядку (зокрема внаслідок розподілу предметів договорів) було укладено контракти та додаткові угоди до них на загальну суму $35,52 млн.

Насамкінець джерело зазначає, що низка рішень керівництва ОГХК були "очевидно необачними", "без дотримання меж нормального господарського ризику, з особистою зацікавленістю", що піддають компанію "ризикам світового масштабу", що призвело до прямих збитків та репутаційних втрат.

І нагадується, що зміну керівників 47 державних компаній та підприємств 14 лютого поточного року анонсував перший заступник голови ФДМ Дмитро Кліменков в ефірі одного з телеканалів.

Наголошується також, що ФДМ тричі намагався продати ОГХК на приватизаційному аукціоні. Фонд запевняв, що компанія має достатні запаси для багаторічної безперебійної роботи. Очікувалося, що продажу ОГХК сприятиме отримання спецдозволу на спірну Селищанську ділянку (яку відсудив Межиріченський ГЗК Дмитра Фірташа). У липні 2022 р. в.о. голови ФДМ Ольга Батова заявляла, що ОГХК залишається єдиним привабливим великим об'єктом для продажу і в період воєнного стану. У листопаді 2022 року стало відомо про проблеми з експортом продукції ОГХК, у компанії відповідальність за блокування продажу покладали зокрема на Державну службу експортного контролю. У Держекспортконтролі пояснили, що причина затримок із наданням дозволів на експорт – дії менеджменту ОГХК.

Раніше повідомлялося, що ОГХК розробив проєкт розширення виробничих потужностей для майбутнього інвестора, зокрема планувалося будівництво чотирьох нових фабрик на ІГЗК. При цьому зазначалося, що сировинною базою для фабрик стануть нові ділянки Межиріченського родовища.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передання йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структури Фірташа. Потім підприємство було перетворено на ПАТ, а потім – у ПрАТ.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її термін декілька разів відкладали, а конкурс двічі зривався.

ОГХК раніше реалізовувала продукцію більше ніж до 30 країн світу та була одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Компанія видобуває титанову руду.