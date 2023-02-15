Економіка

14:03 15.02.2023

Україна у 2023 році зможе забезпечити населення агропродукцією – голова комітету Ради

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Україна у 2023 році зможе забезпечити населення агропродукцією – голова комітету Ради

В Україні у 2023 році не буде продовольчої кризи, готівкових ресурсів достатньо для забезпечення країни всіма групами агропродукції, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Згідно з повідомленням на сайті комітету в середу, крім того, цього сезону може знизитися дефіцит овочів, фруктів та ягід, брак яких відчувався минулого року, завдяки деокупації частини Херсонської області, що спеціалізувалась на їхньому виробництві.

Гайду також повідомив, що у 2023 році буде скорочено посіви кукурудзи, пшениці та ячменю на користь соняшнику, ріпаку та сої через їх вищу питому вартість на гектар посівів. Водночас посівні площі зменшаться на 15-20%.

За словами нардепа, цього року експортний потенціал країни знизиться, оскільки буде засіяно менше кукурудзи – основного експортного товару у попередні роки.

"Однак очікуємо на деяке зростання прибутковості агропродукції. Адже, хоч і насилу, "зерновий коридор" працює", - сказав Гайду.

Як повідомлялося раніше з посиланням на директора департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Виштака, посівні площі в Україні в 2023 році скоротяться на 7 млн га, або на 24,1%, порівняно з довоєнним показником – до 22 млн га з 29 млн га. Також суттєво зміниться структура посівних площ на користь олійних культур, а вимушене зниження обсягу внесених добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю.

Теги: #прогноз #україна #агропродукція

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