Економіка

17:09 14.02.2023

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

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У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд.

"Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США $4,2 млрд. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад $2 млрд. Ці кошти потрібні нам на критично важливі видатки: фінансування зарплат та пенсій, освіта та медицина", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також прем'єр повідомив, що у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ щодо перспектив підготовки та перегляду Моніторингової програми.

"Це шлях до нового етапу співпраці з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі", - підсумував він.

Теги: #кредити #фіндопомога #шмигаль

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