Економіка

10:18 14.02.2023

Колишній перший заступник міністра економіки Кудін очолив в "Укрнафті" напрям стратегії, розвитку та GR

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Колишній перший заступник міністра економіки Кудін очолив в "Укрнафті" напрям стратегії, розвитку та GR

Нещодавно звільнений за власним бажанням перший заступник міністра економіки України Денис Кудін очолить в "Укрнафті" напрям стратегії, розвитку та взаємодії з державними органами влади, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Продовжуємо будувати dream team "Укрнафта". Наша команда поповнилася ще одним сильним гравцем. Денис Кудін очолив напрямок стратегії, розвитку та взаємодії з державними органами влади. Мали гарний досвід спільної роботи в минулому. Впевнений, зробимо багато корисного і зараз", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Після звільнення Кудін написав, що планує "зосередитися на паливному фронті". Він разом із Корецьким працював у мережі АЗК WOG у 2013-2018 роках.

Як повідомлялося, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакета НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебувають 1791 нафтова та 147 газових свердловин. Компанії належать 537 АЗС, з яких станом на кінець грудня 2022 року працювали 449. Решта були або пошкоджені внаслідок бойових дій, або розташовувалися на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #укрнафта #кадри #кудін

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