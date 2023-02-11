Економіка

16:02 11.02.2023

Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

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Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

Через майже рік після початку розв'язаної РФ війни проти України, тільки 9% з майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок Росії, зазначає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські. Зокрема, залишилися працювати на території державі-терориста: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter&Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо", - написав Подоляк у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, деякі західні банки "взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії". "Raiffeisen збільшив прибуток в Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російської філії становив 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філій Південно-Східної Європи", - зазначив Подоляк.

Raiffeisen, за його словаам, за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки з податку на прибуток. "Сума інших зборів набагато більша. Тобто, це і є податок на війну, на вбивства українців. Ба більше, Raiffeisen визнав псевдореспубліки "Л(Д)НР", запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank і OTP Bank", - пише Подоляк.

Він також зазначає, що нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства і бренди як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

"Вони не тільки не вийшли з ринку Росії, а й продовжують роботу комбінату побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, і заводу з виготовлення лез і верстатів для гоління Gillette", - наголосив Подоляк.

Працюючи в Росії, міжнародні компанії платять у російський держбюджет податки, використовувані для виробництва продукції оборонно-промислового комплексу. Загальна річна виручка цих 1200+ компаній в Росії - майже $290 млрд. Це п'ята частина ВВП Росії, зазначає радник голови Офісу президента України.

Як зазначає Подоляк, компанії також сприяють мобілізаційним заходам в РФ. Згідно з новим російським законодавством, корпорації, що працюють в Росії, змушені сприяти призову працівників в армію і фінансувати їх військове спорядження.

"Не вийти з ринку Росії за рік повномасштабної війни – це не випадковість, а свідома позиція... а колективний Захід, чий ринок для інтернаціональних компаній є більш пріоритетним, ніж Росія, повинен проявити тверду позицію", - підсумував Подоляк.

Теги: #рф #ринок #компанії

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