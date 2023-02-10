Залежність економіки ФРН від Китаю зросла у 2022 році, це небезпечно – міністр фінансів Німеччини

Економіка ФРН за 2022 рік стала ще більш залежною від постачання продукції з Китаю, що ставить країну в ризиковане становище, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у п'ятницю.

"Небезпечний розвиток подій: торговельний дефіцит Німеччини щодо Китаю більш ніж удвічі збільшився за 2022 рік", - написав він у твіттері.

Водночас міністр заявив про необхідність для ФРН уникнути залежності в торгівлі з КНР, щоб не повторилася ситуація, яка, за його словами, раніше була між Німеччиною та Росією. Лінднер зазначив, що ФРН має нарощувати торгівлю з найближчими їй партнерами.

У свою чергу Bloomberg нагадує, що торговельний дефіцит дефіцит ФРН щодо КНР зріс із EUR39 млрд у 2021 році до EUR89,7 млрд у 2022 році. Імпорт із Китаю до Німеччини зріс більш ніж на 30% за минулий рік, тоді як німецькі компанії експортували до КНР лише на 3% більше товарів, ніж раніше.

У січні видання Welt am Sonntag повідомляло, що члени правлячої в Німеччині коаліції висловлювалися проти згортання економічних зв'язків із Китаєм.

Минулого листопада голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав скорочувати надмірну залежність союзу від Китаю. До цього, у середині жовтня, газета Financial Times повідомляла з посиланням на документ зовнішньополітичної служби ЄС, що Китай є конкурентом, якому потрібно протистояти, і що політику щодо КНР треба посилювати.