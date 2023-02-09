Інфляція в Україні в січні збільшилася до 0,8%, але у річному вираженні впала до 26% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2022 року прискорилося до 0,8% з 0,7% у грудні та листопаді, що, проте, суттєво нижче 2,5% у жовтні та 1,9% у вересні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

За її даними, у січні минулого року було зафіксовано інфляцію 1,3%, тому у річному вираженні за підсумками січня-2023 вона знизилася до 26% з 26,6%.

Базова інфляція минулого місяця зменшилася до 0,7% порівняно з 0,8% у грудні, 1,3% у листопаді, 1,9% у жовтні та 2,4% – у вересні, зазначив Держстат.

Проте з урахуванням того, що у січні минулого року базова інфляція становила лише 0,1%, у річному вираженні вона збільшилася з 22,6% до 23,3%.

На споживчому ринку у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно. На 2-0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, олію, м'ясо та м'ясопродукти, сири, олію. На 3,3–0,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,2%; алкогольні напої – на 0,5%.

Одяг та взуття подешевшали на 5,1%, зокрема одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,2% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень – на 2,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2%. На 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% переважно зумовлене зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.

Як повідомлялося, Нацбанк у січні покращив прогноз інфляції на цей рік з 20,8% до 18,7%, зокрема за підсумками першого кварталу НБУ очікує на її зниження до 23,6%, а за підсумками першого півріччя - до 18,7%. %.

Уряд наразі підтверджує прогноз інфляції на цей рік 28%.