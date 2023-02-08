Економіка

14:14 08.02.2023

МХП минулого року виділив на соціальні проєкти понад 13 тис. тонн продовольства та майже 21 млн грн

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МХП минулого року виділив на соціальні проєкти понад 13 тис. тонн продовольства та майже 21 млн грн

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за минулий 2022 рік підтримав та реалізував кілька соціальних проєктів на загальну суму 20,9 млн грн, а також передав понад 13 тис. тонн власної продукції волонтерам, співробітникам та їхнім сім'ям, лікарням та внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомляється на сайті групи компаній у середу, у 2022 році вона підтримала на загальну суму 6,6 млн грн ініціативи свого благодійного фонду "МХП – Громаді", облаштовуючи укриття у школах, дитсадках та медустановах.

Крім того, МХП виділив 8 млн грн у рамках конкурсу "Час діяти, Україно!", а також надав 6,3 млн грн грантової підтримки за програмами Глобального договору ООН "Роби своє" та SEED, тим самим підтримавши український малий та середній бізнес та економіку країни.

МХП наголосив, що у 2022 році підприємства холдингу перерахували до бюджетів усіх рівнів сумарно 4,6 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків та зборів, з яких до загальнодержавного бюджету надійшло 1,03 млрд грн, до місцевих – 2,09 млрд грн, а на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) припало 1,53 млрд грн.

Агрохолдинг також зазначив у повідомленні, що з початку російського повномасштабного вторгнення зробив своїм пріоритетом підтримку продовольчої безпеки та економіки країни, а також збереження робочих місць та своєчасну виплату зарплат працівникам.

"Компанія підтримує роботу підприємств (за винятком підприємства "Український бекон", роботу якого була змушена тимчасово призупинити через посилення бойових дій у Донецькій області), зберігає робочі місця та сплачує заробітну плату вчасно та в повному обсязі, зокрема мобілізованим співробітникам. За 2022 рік компанія направила на зарплати мобілізованим працівникам майже 459 млн грн", - зазначається у повідомленні холдингу.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року агрохолдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Холдинг виробляє та реалізує свою продукцію під ТМ "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", "LaStrava", "Skott Smeat", "РябChick", "Ukrainian Chicken", "Qualiko", "Sultanah" "Assilah"; а також через франчайзингову мережу магазинів "М'ясомаркет" та точок стріт-фуду "Döner Market".

МХП у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку проти $133 млн чистого збитку у 2020 році, при цьому його виторг зріс на 25% - до $2,37 млрд.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

Теги: #мхп #податки #гумдопомога

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