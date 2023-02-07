ФДМ запустить сервіс зберігання та рецензування звітів про оцінку збитків бізнесу від російської агресії

Фонд держмайна України запустить експериментальний сервіс зберігання та рецензування звітів про оцінку збитків, яких зазнали підприємці та бізнес від російської військової агресії.

"Підприємці зможуть самостійно завантажувати звіти про оцінку збитків на рецензування, а фонд перевірятиме їхню відповідність Методиці про оцінку", – йдеться у повідомленні ФДМ у фейсбуці.

Згідно з ним, після рецензування звітів сервіс фонду гарантуватиме їх безпеку, щоб надалі бізнес міг використовувати їх як докази у справах про отримання компенсацій від країни-агресора.