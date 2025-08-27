Прибуток НБУ в I пів.-2025 скоротився у 2,4 раза до I пів.-2024

Фото: https://bank.gov.ua/

Консолідований фінансовий результат Національного банку України (НБУ) за січень-червень 2025 року склав 51,2 млрд грн, що у 2,4 раза менше, аніж за аналогічний період 2024 року, йдеться у звітності центробанка на його сайті у середу.

Згідно з нею, другий квартал цього року Нацбанк завершив з фінрезультатом 36,4 млрд грн, що на 43,6% менше фінрезультату другого кварталу минулого року.

Таке зменшення прибутку пояснюється падінням результату від операцій з фінансовими активами та зобов'язаннями в іноземній валюті та монетарному золоті: у першому півріччі цього року вони склали 17,1 млрд грн проти 95,7 млрд грн за перше півріччя минулого року, у тому числі у другому кварталі – 21,0 млрд грн проти 49,7 млрд грн.

"Найбільший вплив на суму прибутку мали результати від операцій з фінансовими інструментами у розмірі 25,6 млрд грн, що складаються з визнаних процентних доходів за цінними паперами нерезидентів та зміни справедливої вартості фінансових інструментів та офіційного валютного курсу", – зазначив НБУ.

В той же час центробанк наголосив, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, – це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, яка буде визначена за підсумками всього 2025 року та оприлюднена навесні 2026 року. У квітні й травні 2025 року Нацбанк перерахував до держбюджету за підсумками 2024 року 84,2 млрд грн.

Центробанк також повідомив, що за підсумками півріччя обсяг його активів збільшився на 3% - до 2 791 млрд грн. Основні зміни були зумовлені змінами в активах, номінованих в іноземній валюті, а саме: збільшенням обсягу авуарів у СПЗ на 54% – до 71,8 млрд грн; збільшенням коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах на 10% – до 534 млрд грн.

Як нагадав НБУ, обсяг міжнародних резервів, якими він управляв згідно зі своїм мандатом, на кінець першого півріччя 2025 року збільшився на 3% – до $45,1 млрд.

Зобов’язання Національного банку станом на кінець першого півріччя 2025 року становили 2 171 млрд грн, що на 1,8% більше за показник на початок року.

Серед іншого обсяг коштів державних та інших установ збільшився на 35% – до 375,2 млрд грн; в той же час обсяги зобов’язань за кредитами, отриманими від МВФ, зменшились на 34% – до 34,8 млрд грн.

Згідно зі звітом, на середину цього року гривневі кошти бюджетів та бюджетних установ на рахунках НБУ складали 50,5 млрд грн (101,4 млрд грн на початок року), валютні – 320,9 млрд грн (171,9 млрд грн).

Нацбанк у першому півріччі цього року зменшив витрати за депозитними сертифікатами на 7,6% – до 39,9 млрд грн, хоча у другому кварталі вони зросли на 6,6% – до 21,7 млрд грн.

"Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у першому півріччі 2025 року на 9% – з 567 млрд грн до 619 млрд грн – відбулося переважно за рахунок накопичення прибутку поточного року", – наголосив Нацбанк.

Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до державного бюджету у 2026 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2025 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності НБУ за 2025 рік.

Згідно зі звітом, витрати на утримання персоналу у першому півріччі цього року зросли на 28,8% – до 2,28 млрд грн.