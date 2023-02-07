"Ковальська" приєдналася до проєкту Neo-Eco відновлення будинків у Гостомелі

Промислово-будівельна група "Ковальська" приєдналася до проєкту відновлення семи житлових будівель у Гостомелі, який реалізує французька Neo-Eco, повідомив генеральний директор групи Сергій Пилипенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми виходимо на партнерство, до якого буде активно залучено інноваційно-технологічний центр "Ковальська". Минулого тижня відбулися дуже продуктивні зустрічі з делегацією Neo-Eco. Наша лабораторія найближчим часом розпочне створення будівельних матеріалів зі зруйнованих будинків у Гостомелі", - повідомив Пилипенко.

За його словами, у пілотному проєкті "Ковальська" є технологічним партнером із розроблення та випробувань, а також безпосереднім виробником матеріалів із переробленого будівельного сміття.

"Обговорюється також залучення нашої компанії як підрядника будівництва", - повідомив Пилипенко.

Він зазначив, що будівлі, які постраждали від агресії РФ, відрізняються за якістю матеріалів, з яких збудовані, тому важливим етапом є сортування під час розбирання руїн. Далі до лабораторії "Ковальської" надходитимуть зразки, на основі яких компанія розробить рецептуру бетонів та інших будівельних матеріалів. Тут випробовуватимуть матеріали, виготовлені на основі переробленого будівельного сміття.

СЕО групи наголосив, що напрям вторинного використання будматеріалів є перспективним і з погляду прагнення до ЄС, де ресайклінг нормативно вписаний у виробничі індустрії.

"Ми розглядаємо перший проєкт як тестовий для розуміння, як перероблені будматеріали вписуються в ринкову бізнес-модель, у якій ми можемо адаптувати європейський досвід для українського ринку. Це важливо для швидкого, раціонального та сталого відновлення. Водночас це може дати економію, зменшити вплив відновлення на довкілля та допоможе раціонально використовувати будівельне сміття, що утворилося внаслідок масштабних руйнувань", - повідомив він.

Попередні розрахунки вказували, що використання, наприклад, природного щебеню в будівництві дешевше, ніж перероблених матеріалів, через витрати на сортування, транспортування тощо, зазначив Пилипенко.

"Багато (у процесі впровадження практики ресайклінгу – ІФ-У) залежатиме від самої технології та організації всього процесу переробки. Також є імовірність, що на державному рівні буде визначено обов'язковість використання таких матеріалів у будівництві. У такому разі це відразу стає окремим перспективним бізнес-напрямом", - пояснив він.

Як повідомлялося, французька компанія Neo-Eco завдяки уряду Франції та іншим донорам реалізує проєкт відновлення семи житлових будівель у Гостомелі. У січні вже розпочато демонтаж однієї зі зруйнованих будівель та представлено концепт відновлення.

Концепт розробляють спільно дві архітектурні компанії, з якими Neo-Eco підписали договір про співпрацю: українське ТОВ "Нью Іммо Сервісез" (Nhood Ukraine) та французька архітектурна компанія Blau.

Договір, підписаний Neo-Eco з будівельною компанією "Демонтажник", передбачає роботи зі знесення житлових будинків, селективне сортування відходів та перероблення будівельного сміття. Генеральним підрядником цього етапу є ТОВ "Проект-Інжиніринг", яке розробило проєкт із демонтажу та підготувало всю необхідну дозвільну документацію.

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Французька компанія Neo-Eco вже 17 років працює за принципом економіки замкненого циклу – інтеграції використаних матеріалів. За цим же принципом буде використано матеріали зруйнованих будівель у Гостомелі під час відновлення будинків.

ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek та ін. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях.

Крім цього, до групи входить "Ковальська Нерухомість", яка споруджує житлові об'єкти в Києві. У її портфелі – 20 завершених житлових проєктів.