Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

Українські замовники послуг із транспортування газу слідом за іноземними трейдерами здійснюють імпорт газу з країн Європи через Молдову із наступним закачуванням газу до українських підземних газових сховищ (ПСГ), повідомляється на сайті ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) в понеділок.

"На сьогодні Україна має можливість здійснювати віртуальний реверс із усіма операторами ГТС суміжних країн Європи, ключова передумова – наявність ресурсу в системі", - зазначили в компанії.

Як пояснили в ОГТСУ, суть віртуального реверсу полягає в оптимізації транспортної роботи операторів ГТС, зокрема за наявності попиту на транспортування через кордон в обох напрямках. У такому разі оператори здійснюють фізичне транспортування лише в одному напрямку, а в іншому газ транспортується з використанням віртуального реверсу (backhaul).

"Тоді паливо фізично не переміщається через кордон, а сторони здійснюють взаємозалік. Це один із найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу, який має очевидні переваги у вигляді економії паливного газу та зменшення викидів CO2", - доповнили в компанії.

Як заявив в.о. гендиректора "Оператора ГТС України" Павло Станчак, слова якого наведено у повідомленні, минулого року українські газосховища відіграли роль буфера між сезонними піками попиту та пропозиції, а також гарантували необхідну гнучкість енергосистем країн Європи при використанні відновлюваної енергії.

"Оператор ГТС України" спільно з АТ "Укртрансгаз" (оператор газосховищ України – ІФ) продовжують надавати трейдерам послуги short haul та "митний склад". Ми пропонуємо нашим партнерам кооперацію, яка зміцнить енергетичний ринок Європи та сприятиме подальшій інтеграції України", – наголосив Станчак.

Як повідомлялося, уряд Молдови у січні 2023 року ухвалив рішення про внесення змін до законодавства, які відкрили можливість усім зацікавленим компаніям користуватися послугою back haul (віртуальний реверс) у точках з'єднання з газотранспортною системою України "Гребеники".

"Нарешті і для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування Трансбалканським коридором газу неросійського походження - з LNG-терміналів у Греції та Туреччини або газу азербайджанського видобутку", - прокоментував раніше ОГТСУ.

У свою чергу для міжнародних партнерів ОГТСУ цей крок відкрив можливість зберігання газу, доставленого до LNG-терміналів у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах.