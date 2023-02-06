Україна націоналізувала заводи та агрохолдинг підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України націоналізовано заводи та агрохолдинг підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн, повідомляє СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у понеділок.

У СБУ зазначають, що рішення суду стосується Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, оптового виробника труб ТОВ "ВСМПО Титан", компанії з торгівлі металами ТОВ "Тай-Мінералс" та агрохолдингу "Інвест Агро".

Вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 млрд грн.

"Встановлено, що Чемезов та Шелков, які входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", - зазначається в повідомленні.

Ця компанія, як наголошують у спецслужбі, входить до структури військово-промислового комплексу країни-агресора та бере участь у процесах виробництва озброєнь для окупаційних угруповань.

"Після початку повномасштабного вторгнення Шелков і Чемезов хотіли приховати свій стосунок до українських активів. Для цього намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях. Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудки, своєчасно їх заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", - інформують у СБУ.

Заходи щодо націоналізації підприємств країни-агресора проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ та співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ у взаємодії з Бюро економічної безпеки та Міністерством юстиції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.