Критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання – глава "Укренерго"

Критична інфраструктура Одеси, знеструмлена внаслідок масштабних аварій у мережах внаслідок загоряння важливого обладнання в п'ятницю ввечері і суботу вранці, підключена до енергопостачання, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Зараз заживлена критична інфраструктура міста, зокрема системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення", – сказав він на брифінгу в медіа-центрі Одеси в суботу ввечері.

За його словами, "Укренерго" разом з мережевим оператором "ДТЕК Одеські електромережі", Міненерго, ДСНС, іншими службами відпрацьовує можливість перепідключення критичної інфраструктури на автономні джерела. "Таким чином ми звільнимо потужність, яку зможемо передати звичайним споживачам в місті й області", – пояснив керівник системного оператора.