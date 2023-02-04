Економіка

14:46 04.02.2023

Знеструмленій через аварію в мережах Одесі передадуть газотурбінну станцію 25 МВт і генератори

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Знеструмленій через аварію в мережах Одесі передадуть газотурбінну станцію 25 МВт і генератори

 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив терміново передати знеструмленій внаслідок масштабної аварії в магістральній мережі Одесі газотурбінну станцію та генератори для електрозабезпечення.

"Доручив протягом доби ввезти в Одесу всі потужні генератори, які є в наявності в Міненерго. Також у місто повинна бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами з США", – написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі в суботу.

Крім того, прем'єр поставив завдання МЗС звернутися до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді суден-електростанцій.

Він також зазначив, що Кабмін на позачерговому засіданні доручив створити цілодобовий урядовий штаб для ліквідації наслідків аварії на чолі з Міністром енергетики, за участю в.о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС і ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

Прем'єр зазначив, що ситуація в Одесі та прилеглих районах через технологічну аварію на одній з високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій унаслідок російських атак, складна, застосовано аварійні відключення.

"Масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергопостачання, зокрема критичної інфраструктури, - неможливо", - наголосив Шмигаль.

Водночас за його словами, підключення критичної інфраструктури та багатоквартирних будинків, опалення яких залежить від електропостачання, є першорядним завданням.

Також в Одесі повинні цілодобово працювати всі пункти незламності. Для координації роботи в місто мають поїхати міністр енергетики Герман Галущенко і керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Теги: #аварія #енергетика #одеська_область #шмигаль

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