ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з Росії

Рада ЄС у суботу офіційно затвердила стелю цін на нафтопродукти з Росії на рівні $100 за барель на бензин та дизпальне і $45 на продукцію з низькою доданою вартістю.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення встановити два граничні рівні цін на нафтопродукти.... які виробляють в Росії або експортують з неї", – йдеться в заяві, поширеній в Брюсселі.

У ній наголошується, що одна стеля цін встановлюється на рівні $100 за барель, вона стосується бензину і дизельного пального, і друга стеля на менш дорогі російські нафтопродукти – $45 за барель.

Рішення набуває чинності з 5 лютого 2023 року.

Єврокомісія повідомила в суботу, що обмеження цін на нафтопродукти та сиру нафту будуть "постійно контролюватися для забезпечення ефективності та впливу". "Самі граничні ціни будуть переглядати і корегувати в міру необхідності", – йдеться в комюніке ЄК.