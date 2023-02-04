Економіка

13:14 04.02.2023

Підключення двох блоків ТЕС дало змогу знизити дефіцит потужності - "Укренерго"

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Підключення двох блоків ТЕС дало змогу знизити дефіцит потужності - "Укренерго"

 НЕК "Укренерго" констатує зниження дефіциту в суботу через характерне для вихідного дня зниження споживання електроенергії, а також збільшення її виробництва на теплових електростанціях.

"Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включений в роботу ще один блок на одній з електростанцій", – йдеться в щоденному оновленні системного оператора в телеграм-каналі.

Проте в компанії відзначають, що наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання в повному обсязі.

"Дефіцит потужності зберігається. Всім обленерго доведені ліміти споживання", - зазначили в НЕК.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, НЕК "Укренерго" на 4 лютого, порівняно п'ятницею підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 1,5%, нічні знижені незначно – на 0,3%. Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти шосту добу поспіль.

У Києві підвищення цього разу трохи більше областей і становить 1,8%.

Оператори прогнозують застосування погодинних графіків відключення, без аварійних.

Водночас "Запоріжжяобленерго" оголосило своїм клієнтам, що, з огляду на виділені ліміти, застосовувати навіть стабілізаційні відключення немає необхідності.

Міненерго очікує зниження дефіциту у вечірній пік суботи до 12% з 17,5% у п'ятницю.

В Одесі триває робота над відновленням електропостачання, оскільки через масштабні аварії в магістральній мережі в п'ятницю ввечері та суботу вранці, саме місто і частина прилеглих районів залишаються знеструмленими.

Теги: #енергетика #тес #укренерго

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