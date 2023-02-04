Підключення двох блоків ТЕС дало змогу знизити дефіцит потужності - "Укренерго"
НЕК "Укренерго" констатує зниження дефіциту в суботу через характерне для вихідного дня зниження споживання електроенергії, а також збільшення її виробництва на теплових електростанціях.
"Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включений в роботу ще один блок на одній з електростанцій", – йдеться в щоденному оновленні системного оператора в телеграм-каналі.
Проте в компанії відзначають, що наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання в повному обсязі.
"Дефіцит потужності зберігається. Всім обленерго доведені ліміти споживання", - зазначили в НЕК.
Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, НЕК "Укренерго" на 4 лютого, порівняно п'ятницею підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 1,5%, нічні знижені незначно – на 0,3%. Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти шосту добу поспіль.
У Києві підвищення цього разу трохи більше областей і становить 1,8%.
Оператори прогнозують застосування погодинних графіків відключення, без аварійних.
Водночас "Запоріжжяобленерго" оголосило своїм клієнтам, що, з огляду на виділені ліміти, застосовувати навіть стабілізаційні відключення немає необхідності.
Міненерго очікує зниження дефіциту у вечірній пік суботи до 12% з 17,5% у п'ятницю.
В Одесі триває робота над відновленням електропостачання, оскільки через масштабні аварії в магістральній мережі в п'ятницю ввечері та суботу вранці, саме місто і частина прилеглих районів залишаються знеструмленими.