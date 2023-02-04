Економіка

09:30 04.02.2023

"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

 ArcelorMittal залишається відданим Україні і вірить в її майбутнє попри величезні складнощі в роботі гірничо-металургійного комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР), до яких призвела повномасштабна збройна агресія Росії, заявив виконавчий віцепрезидент ArcelorMittal, CEO ArcelorMittal CIS Віджай Гоял (Vijay Goyal).

"Щодня втрачаємо понад $1 млн. 10% нашого персоналу - на війні, 67 людей загинули, захищаючи країну... але я не тільки сподіваюся, але й вірю, що ми вийдемо переможцями. Ми хочемо, можемо і готові відбудовуватися", - сказав він на бізнес-форумі зі швидкого відновлення України в Люксембурзі, організованому українсько-люксембурзьким діловим клубом.

Член ради директорів ArcelorMittal Мішель Вюрт (Michel Wurth) зазначив, що з моменту купівлі "Криворіжсталі" на приватизаційному конкурсі в 2005 році, загалом в Україну було вкладено понад $10 млрд, а в 2021 році комбінат, на якому зайнято 26 тис. осіб, став рекордним з випуску продукції.

"Ми залишаємося відданими Україні, її людям, і плануємо брати участь у відновленні України якомога швидше", - наголосив він

Гоял зазначив, що керівництво і колектив АМКР показують неймовірний приклад незламності, організовуючи роботу підприємства за умови блекаутів, без доступу до портів Чорного моря, під час обстрілів.

За його словами, ArcelorMittal розраховує на високу якість державного управління після війни, продовження антикорупційних зусиль, ефективність інфраструктури, а також на забезпечення умов безпеки з урахуванням великої кількості зброї в країні.

Зі свого боку, зазначив він, компанія вивчає всі можливості для найкращої інтеграції АМКР у світовий ринок і привнесення нових технологій в Україну.

У свою чергу Вюрт додав, що важливим залишається питання державно-приватного партнерства та залучення фінансування.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #форум #гмк #arcelormittal #люксембург #відновлення

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