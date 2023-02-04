Кількість біженців з України в Німеччині зі статусом тимчасового захисту зменшилася на 140 тис., що віддалило їхнє загальне число в Європі від 5 млн – ООН

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 31 січня 2023 року досягла 4 млн 823,33 тис., повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). на своєму сайті.

За два з невеликим місяці з 22 листопада зростання становило 72,26 тис., тоді як три місяці до того щомісяця цей показник збільшувався в середньому на 260 тис. на місяць, а загалом із кінця травня становив близько 1,8 млн.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі ближче до кінця січня цього року, за даними ООН, перевищила 4,95 млн, впритул наблизившись до позначки 5 млн. Однак потім були оновлені дані щодо Німеччини за два місяці, які зафіксували зниження українців у країні з таким статусом одразу більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1 млн 563,39 тис., за два місяці їх кількість зросла на 55,5 тис. Загалом в країну з України, за даними польської прикордонної служби, від початку війни прибуло 9,594 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 7,737 млн осіб.

На третьому місці за прийомом українців Чехія, де їх кількість зареєстрованих для тимчасового захисту зросла з кінця листопада на 22,7 тис. – до 485,1 тис.

Італія, як і раніше, на четвертому місці – 169,31 тис. (приріст на 5,1 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія – 161,01 тис. (зростання на 6,5 тис.).

Слідом йдуть Велика Британія – 158,8 тис. (зростання на 12,6 тис.) та Болгарія з показником 151,71 тис. (зростання на 5,7 тис.) – єдина у якої кількість зареєстрованих зі статусом тимчасового захисту набагато більша за кількість зафіксованих біженців із України – 49,81 тис.

Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у трьох країнах – Франції, Румунії та Словаччині: відповідно 118,99 тис. (дані на 21 жовтня), 110,9 тис. (зростання на 33 тис.) та 107, 00 тис. (Зростання на 5,8 тис.).

Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також в Австрії – 92,44 тис. (зростання на 5,5 тис.), Нідерландах – 85,21 тис. (зростання на 6 тис.), Швейцарії – 78,89 тис. (зростання на 9,3 тис.), Литві – 73,61 тис. (зростання на 3 тис.).

Серед них також Ірландія – 72,58 тис. (зростання на 8,3 тис.), Бельгія – 64,41 тис. (зростання на 4,9 тис.), Португалія – 57,11 тис. (зростання на 4, 2 тис.) та Швеція – 51,23 тис. (зростання на 2,8 тис.).

Услід із показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Фінляндія – 49,29 тис. (зростання на 5,5 тис.), Латвія – 45,3 тис. (зростання на 2,5 тис.), Естонія – 42, 83 тис. (зростання на 4,1 тис.), Норвегія – 38,58 тис. (зростання на 6,5 тис.), Данія – 37,69 тис. (зростання на 2,7 тис.) та Угорщина – 33 ,63 тис. (зростання на 1,3 тис.).

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Греції – 20,96 тис. (зростання на 1 тис.), на Кіпрі – 20,6 тис. (зростання на 2,3 тис.) та у Хорватії – 20,49 тис. (зростання на 1,4 тис.).

Крім того, у статистиці ООН про тих, хто отримали статус тимчасового захисту, представлені біженці з України в Словенії – 8,66 тис., Чорногорії – 7,92 тис., Люксембургу – 6,76 тис., Ісландії – 2,24 тис., на Мальті – 1,54 тис., у Сербії та Косово – 1,23 тис. та Ліхтенштейні – 0,54 тис.

ООН також назвала країни, в яких були зафіксовані біженці з України, однак немає даних про набуття ними статусу: Молдова – 108,82 тис., Туреччина – 95,87 тис., Грузія – 25,10 тис., Північна Македонія – 6, 40 тис., Азербайджан – 3,94 тис., Албанія – 2,54 тис., Вірменія – 0,51 тис. та Боснія та Герцеговина – 0,15 тис.

Окремо ООН називає Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 852,4 тис. та 16,71 тис. осіб, проте після 3 жовтня дані щодо Росії перестали оновлюватися, тоді як по Білорусі вони ще давніші. Згідно з інформацією ООН, в РФ зафіксовані всі, хто перетнули кордон, тоді як у Білорусі – 19,67 тис. Дані про набуття ними статусу відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

За даними УВКБ ООН станом на 31 січня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 18,159 млн осіб, з них в Польщу - 9,329 млн, Росію (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщину - 2,151 млн осіб, Румунію – 1,904 млн осіб, Словаччину – 1,128 млн осіб, Молдову – 755,4 млн осіб, Білорусь – 16,7 млн осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 31 січня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 9,952 млн осіб.

"За оцінками, із 35,6 млн осіб, які проживають в Україні, у 2023 році 17,6 млн осіб потребуватимуть багатопрофільної гуманітарної допомоги (45% жінки, 23% діти, 15% люди з інвалідністю). Сюди входять 6,3 млн внутрішньо переміщених осіб, 4,4 млн репатріантів та 6,9 млн осіб, які залишилися у своїх будинках упродовж усієї війни", – зазначає УВКБ ООН.

Організація нагадує, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі – 5 млн.