Економіка

18:10 03.02.2023

У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

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У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

Торговельний центр "Епіцентр" у Херсоні повністю згорів унаслідок обстрілу міста російськими окупантами, повідомила компанія "Епіцентр К".

"Дуже боляче усвідомлювати, що ми втратили місце, де працювали багато років (…) За одну ніч воно перетворилося на згарище. Сотні людей втратили своє місце роботи, а ще тисячі тепер не матимуть можливості забезпечити себе найважливішими товарами", – прокоментував в. о. директора ТЦ Денис Литвинов.

За його словами, локалізувати пожежу, яка виникла після обстрілу, не вдалося через влучання в джерело газопостачання.

Співробітникам торговельного центру, що залишилися без роботи, буде надано необхідну підтримку, наголосили в компанії.

Роботу ТЦ "Епіцентр" у Херсоні було відновлено після деокупації міста. Об'єкти мережі продовжують роботу, де це можливо. Компанія також висловила готовність відбудовувати зруйновані об'єкти мережі.

"У регіонах, де тривають обстріли та активні бойові дії, робота стратегічних торгових мереж – це необхідна умова для життя людей. Попри ризики та фінансові втрати ми продовжуємо працювати, бо розуміємо, що це наша гуманітарна місія", – зазначив в. о. директора з роздрібної торгівлі "Епіцентр К" Дмитро Танько.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 79 торговельних об'єктів, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #херсон #тц #пожежа #епіцентр

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