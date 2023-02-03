Економіка

12:26 03.02.2023

Кабмін створив робочу групу із закупівлі продуктів харчування для Міноборони з використанням електронної системи

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Кабмін створив робочу групу із закупівлі продуктів харчування для Міноборони з використанням електронної системи

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з визначення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель.

Згідно з постановою уряду №93 від 31 січня, головою міжвідомчої робочої групи визначено першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади щодо визначення нових підходів до закупівлі Міноборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель; визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час закупівлі Міноборони продуктів харчування; розроблення пропозицій щодо удосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Теги: #міноборони #закупівлі

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