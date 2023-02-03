НБУ прогнозує збереження безробіття на рівні приблизно 26% у 2023 році з ослабленням у 2025 році до 17,6%

Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження безробіття на рівні майже 26% у 2023 році з ослабленням у 2024-му до 20%, а у 2025 році до 17,6%, йдеться в Інфляційному звіті регулятора.

"Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (біля 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%", – зазначив центробанк.

НБУ очікує, що безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень, враховуючи, що процес відновлення виробничих потужностей і логістичних шляхів потребуватиме чимало часу.

Водночас прогнозується, що зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію, зокрема у 2023 році на 3,3%, а в наступні два роки ще на 6,5% та 4,3% відповідно.