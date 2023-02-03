Економіка

12:20 03.02.2023

НБУ прогнозує збереження безробіття на рівні приблизно 26% у 2023 році з ослабленням у 2025 році до 17,6%

1 хв читати
НБУ прогнозує збереження безробіття на рівні приблизно 26% у 2023 році з ослабленням у 2025 році до 17,6%

Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження безробіття на рівні майже 26% у 2023 році з ослабленням у 2024-му до 20%, а у 2025 році до 17,6%, йдеться в Інфляційному звіті регулятора.

"Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (біля 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%", – зазначив центробанк.

НБУ очікує, що безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень, враховуючи, що процес відновлення виробничих потужностей і логістичних шляхів потребуватиме чимало часу.

Водночас прогнозується, що зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію, зокрема у 2023 році на 3,3%, а в наступні два роки ще на 6,5% та 4,3% відповідно.

Теги: #нбу #безробiття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 31.01.2023
НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків, необхідну для співпраці з МВФ

НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків, необхідну для співпраці з МВФ

14:09 26.01.2023
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

20:54 20.01.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня збільшився до $715 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня збільшився до $715 млн

22:56 19.01.2023
Радником голови НБУ на громадських засадах став професор Каліфорнійського університету Городниченка

Радником голови НБУ на громадських засадах став професор Каліфорнійського університету Городниченка

10:50 16.01.2023
Дискусія, що щось можна було зробити інакше, завжди актуальна, але наразі результат на табло - директор департаменту НБУ Лепушинський

Дискусія, що щось можна було зробити інакше, завжди актуальна, але наразі результат на табло - директор департаменту НБУ Лепушинський

21:14 13.01.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $653 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $653 млн

20:25 10.01.2023
НБУ констатує відсутність прогресу щодо виходу міжнародних фінгруп із РФ, просить підтримки країн-партнерів та їхніх регуляторів

НБУ констатує відсутність прогресу щодо виходу міжнародних фінгруп із РФ, просить підтримки країн-партнерів та їхніх регуляторів

15:51 07.01.2023
Міжнародні резерви України в грудні зросли на 1,9% - до $28,5 млрд

Міжнародні резерви України в грудні зросли на 1,9% - до $28,5 млрд

19:41 03.01.2023
НБУ за 2022 рік перевів зі спецрахунку на допомогу ЗСУ 22,3 млрд грн, на гуманітарну допомогу - 920 млн грн

НБУ за 2022 рік перевів зі спецрахунку на допомогу ЗСУ 22,3 млрд грн, на гуманітарну допомогу - 920 млн грн

07:42 31.12.2022
Чистий продаж НБУ цього тижня підскочив майже до $1,1 млрд

Чистий продаж НБУ цього тижня підскочив майже до $1,1 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія запропонує продовжити на рік пільговий режим імпорту з України

Голова Європейської комісії запропонувала Україні взяти участь у системі спільних закупівель газу

Єврокомісія підпише в четвер угоду про приєднання України до Програми єдиного ринку – Домбровскіс

Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року - прем'єр

Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

ОСТАННЄ

Кабмін створив робочу групу із закупівлі продуктів харчування для Міноборони з використанням електронної системи

Дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим – "Укренерго"

Продаж пива в Німеччині зріс на 2,7% у 2022 році після трьох років зниження

ЄК підтримує збільшення комерційних перетоків е/е між Європою та Україною – Шефчович

Єврокомісія запропонує продовжити на рік пільговий режим імпорту з України

Україна заявила про готовність купити через енергетичну платформу ЄС близько 2 млрд куб. м газу

Голова Європейської комісії запропонувала Україні взяти участь у системі спільних закупівель газу

Україна сподівається розпочати переговори з МВФ щодо повноцінної програми у II кв.-2023 – глава Мінфіну

Міністр агрополітики України закликав ЄС продовжити спрощений режим експорту товарів

Наступна зустріч фінансового "Рамштайну" відбудеться у березні - Марченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА