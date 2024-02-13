Серед ветеранів зростає рівень безробіття - опитування

Рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95%, свідчать результати опитування "Актуальні потреби та бачення можливостей для кар'єрного та професійного зростання ветеранів в Україні", представленого Українським ветеранським фондом.

"Для порівняння, у 2023 році 28% ветеранів заявляли, що не мають роботи. За рік рівень непрацевлаштованих серед захисників зріс майже на 3%", - повідомляється у звіті за підсумками дослідження.

Зазначається, що ветерани намагаються інтегруватися в різні сфери зайнятості, серед яких переважають власна справа (8,31%), державна служба (7,45%), сфера послуг (5,44%), ІТ (4,3%), та громадський сектор (4,3%). Однак пошук роботи для ветеранів супроводжується низкою проблем, серед яких стереотипи з боку роботодавців та обмежені можливості для перекваліфікації.

"Найбільшу перешкоду в майбутньому працевлаштуванні ветерани вбачають не в рівні заробітної плати. Їх турбують проблеми з фізичним здоров'ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%) і психологічні труднощі (50,57%)", - розповіла виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

При цьому 50,1% ветеранів прагнуть зайнятися власною справою, що свідчить про необхідність підтримки підприємницьких ініціатив.

"Для кар'єрного та професійного зростання ветеранів в Україні є потреба комплексного підходу, що охоплює навчання, робоче середовище та підтримку ветеранів у психологічному плані", - зазначив ветеран, переможець конкурсу проєктів "ВАРТО 2.0" Дмитро Мартиненко.

Опитування проведено в період з 15 до 25 січня 2024 року серед ветеранів та діючих військових щодо їхніх актуальних потреб і бачення можливостей для кар'єрного та професійного зростання в Україні. В опитуванні взяли участь 1043 респонденти. Результати опитування не є репрезентативними, проте вони відображають актуальні настрої та певні тенденції серед цільової аудиторії.