Економіка

12:28 19.07.2022

У Києві на одну вакансію претендують десятеро безробітних – міський центр зайнятості

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У Києві на одну вакансію претендують десятеро безробітних – міський центр зайнятості

Київський міський центр зайнятості заявляє, що у столиці на одну вакансію претендують десятеро безробітних.

"За даними статистики, у Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних. Проте ситуація в різних галузях різна. За видами економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується у сфері адміністративного обслуговування (17%), охорони здоров’я (15%), в освіті (13%), на підприємствах переробної промисловості (12%), в оптовій та роздрібній торгівлі (9%)", - йдеться у повідомленні відділу інформаційної роботи Київського міського центру зайнятості.

Зазначається, що у професійному розрізі найбільше пропозицій із працевлаштування є для слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, малярів, робітників із комплексного обслуговування та ремонту будинків, а також учителів, лікарів, фармацевтів, інженерів, економістів.

"Як завжди в ціні, водії, фрезерувальники, токарі, оператори верстатів з програмним управлінням, трактористи, машиністи. Затребувані також сестри та брати медичні, вихователі, соціальні працівники. Не обійтись і без робітників з комплексного прибирання будинків, двірників, прибиральників, вантажників, підсобних робітників. Потрібні також швачки, кухарі, помічники вихователя", - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві заявляють, що дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, який нині збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року, призвів до того, що представникам окремих професій, навпаки, стало важче працевлаштуватися.

Так, найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58 осіб), спеціалістів (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).

За видами економічної діяльності найбільше навантаження на вільне робоче місце спостерігається у сферах постачання електроенергії, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікації, розміщення, харчування та у будівництві.

Крім того, гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.

Теги: #київ #безробiття

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