Єврокомісія запропонує продовжити на рік пільговий режим імпорту з України

Єврокомісія запропонує державам-членам ЄС продовжити на рік призупинення всіх мит та заходів торговельного захисту на імпорт з України, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Минулого року ми скасували всі мита та квоти для товарів з України. Це був великий успіх... Сьогодні я можу анонсувати, що ми запропонуємо продовжити цю торговельну угоду на наступний рік", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.