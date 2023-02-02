ЄС надасть Україні 2 400 додаткових генераторів - фон дер Ляєн

ЄС надасть Україні 2 400 додаткових генераторів та 45 млн LED-ламп, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми відправляємо обладнання для підтримки функціонування української електромережі та робимо так, щоб електрика надходила, попри всі атаки. Це практична допомога. І сьогодні я можу оголосити, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів на додаток до попередніх 3 000, вже доставлених із початку війни" , - сказала Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви для ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона також повідомила, що ЄС надасть 45 млн LED-ламп замість раніше анонсованих 30 млн.