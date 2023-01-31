Бізнес-центр LUWR відновить роботу восени 2023 року

Бізнес-центр LUWR (Lukyanivka Work & Relax),що постраждав у березні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Києва, зможе повноцінно відновити роботу у вересні-жовтні 2023 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі інвестицій "Фенікс Груп", що займалася будівництвом бізнес-центру

Як повідомлялося, основний удар припав на віконні конструкції з 8 до 17 поверху з боку кінотеатру "Київська Русь".

"Влітку ми провели тендер на заміну віконних конструкцій та обрали підрядника за критерієм оптимального співвідношення ціни та якості. Проте вирішили не заходити з ремонтними роботами в зиму і розпочати навесні цього року. Оскільки на заміну віконних конструкцій та супутні роботи піде близько шести місяців, ми плануємо , що бізнес-центр зможе відновити роботу у вересні-жовтні 2023 року", - цитує пресслужба власника ІБК "Фенікс Груп" Назара Бенча.

За його словами, у 2022 році було завершено всі необхідні роботи з благоустрою, зовнішнього освітлення та постійного підключення будівлі до електромереж ДТЕК.

"Щойно ми підпишемо контракт на заміну скляного фасаду, почнемо роботу із повернення наявних орендарів та залучення нових", - пояснив Бенч.

Він повідомив, що на 24 лютого 2022 року було вже підписано договори оренди на 60% площ бізнес-центру та активно велися внутрішні ремонтні роботи; договори ще на 25% площ були в процесі підписання договорів.

Стосовно ж збитків, то проведена влітку оцінка становила орієнтовно 50 млн грн. Частину збитків вдалося виявити лише після тестування роботи всіх інженерних систем. За словами Бенча, враховуючи зростання вартості матеріалів і робіт (у 2022 році зросло на 60% і 30% відповідно), грошовий розмір збитків буде переглянуто.

"Ми розуміємо, що за фактом виконання відновлювальних робіт він буде вищим. Для компенсації завданих збитків ми розглядаємо варіант подання позову до Господарського суду Києва з подальшим виконанням його рішення за кордоном у тих країнах, які відійдуть від визнання суверенітету Росії над арештованими активами (усім або частиною), або дозволять здійснювати стягнення за рахунок активів фізичних чи юридичних осіб, причетних до російської агресії", – резюмував власник ІБК "Фенікс Груп".

Інвестиційно-будівельна компанія "Фенікс Груп" створена у 2016 році. Серед проєктів компанії – відновлення Будинку профспілок на Майдані Незалежності, будівництво БЦ LUWR (26 тис.кв.м).